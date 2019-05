The Division 2: completato anche su console il raid a otto giocatori

Il nuovo raid di The Division 2 per otto giocatori, Dark Hours, era stato completato su PC dopo poche ore dal lancio, mentre i giocatori console ci hanno messo decisamente più tempo. Le classifiche di PS4 e Xbox One erano ancora completamente vuote, piuttosto inusuale per questo genere di giochi.

Alcuni avevano dato la colpa ai 30fps su console, insieme alle limitazioni di cui soffrono i controller. Il raid inoltre non permette di poter utilizzare equipaggiamento di livello superiore ai requisiti del raid stesso, per cui le difficoltà erano comprensibili.

Finalmente però è arrivata la soddisfazione anche per i rappresentanti del mondo delle console: l'impresa è riuscita, sia su PS4 che su Xbox One. Gli autori del primo successo ne hanno parlato a Kotaku, rivelando che la difficoltà principale del raid non era il livello troppo arduo, ma la necessità di coordinarsi come un meccanismo perfetto:

"Credo che soprattutto sul primo boss e sul boss finale, serve molta coordinazione. Il frame rate può essere un problema, ma la parte principale è trovare le 8 persone giuste e continuare. Non litigare o discutere, perché causerebbe frutstrazione quando invece i giocatori hanno più bisogno di essere concentrati."

Missione compiuta dunque, niente disonore per i giocatori su console.

Avete già letto la nostra recensione di The Division 2?