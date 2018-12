The Division 2: confermata l'Alpha a numero chiuso dal 15 al 18 dicembre

Ubisoft ha annunciato l'arrivo di un alpha test a numero chiuso per Tom Clancy's: The Division 2, il nuovo capitolo dello shooter MMO atteso al lancio a marzo del prossimo anno. La versione di prova del gioco arriverà esclusivamente su PC.

La technical alpha risulterà accessibile ad un numero limitato di giocatori che hanno già effettuato la registrazione apposita nei mesi scorsi, e si terrà dal 15 dicembre (dalle ore 14:00 italiane) al 18 dicembre (fino alle ore 11:00). Se rientrate tra i fortunati utenti selezionati, riceverete una mail di conferma da parte di Ubisoft e potrete iniziare a scaricare il contenuto a partire da oggi stesso. Notate bene che, prima di iniziare a giocare, dovrete firmare un accordo di non divulgazione con la compagnia francese: questo significa che non potrete condividere immagini e video online, né vi converrà discutere apertamente di ciò che vedrete all'interno del gioco. Proprio in questi giorni, un giocatore ha violato un contratto NDA che aveva firmato con l'Alpha di Anthem di BioWare ed Electronic Arts.

Se non sarete selezionati per questa tech alpha (o non possedete in questo caso un PC adeguatamente fornito per supportare il gioco), potrete sempre partecipare alla fase beta che si terrà in seguito su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Ricordiamo che Tom Clancy's: The Division 2 sarà disponibile dal 15 marzo 2019. Per tutti i dettagli su quanto sappiamo sul nuovo gioco di Ubisoft, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.