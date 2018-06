The Division 2: confermato il setting di Washington D.C., primo video gameplay

In occasione conferenza Xbox E3 2018 è arrivato anche il turno di The Division 2: il gioco si è mostrato in azione nel primo video gameplay, confermando che il nuovo capitolo della serie sarà ambientato a Washington D.C.

Dopo l'annuncio dello scorso marzo, dunque, The Division 2 è tornato a mostrarsi durante la conferenza Microsoft E3 2018 con un nuovo trailer (visionabile in cima alla notizia) e un video gameplay (disponibile a fondo pagina), confermando tra le altre cose il setting di Washington D.C.

The Division 2 sarà disponibile a partire dal 15 marzo 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.