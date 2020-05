The Division 2: i contenuti delle future Stagioni svelati da un enorme leak

Attraverso il subreddit ufficiale di The Division 2, i dataminer dello sparatutto a mondo aperto di Ubisoft riferiscono di aver scoperto moltissimi file audio inattivi nel server PTS che illustrano i contenuti e la storia delle future Stagioni.

L'appassionato di Tom Clancy's The Division 2 conosciuto su Reddit come "definitelyanalt16" riferisce di aver rintracciato diversi file audio tra i dati accessibili una volta ottenuto l'accesso ai server PTS dallo scorso 22 maggio.

Una volta esaminati, i file in questione sembrerebbero descrivere nel dettaglio i prossimi eventi che coinvolgeranno gli Agenti della Divisione, svelando oltretutto le novità di gameplay principali che dovrebbero coinvolgere gli utenti nel corso delle prossime Stagioni dopo il lancio dell'espansione Warlords of New York.

I file rintracciati dal redditor contengono dei dialoghi e dei registri audio che coinvolgono personaggi come Hornet e ambientazioni come la Metropolitana (non sappiamo se di Washington o di New York). Il datamining dei file audio rivelerebbe anche l'arrivo di nuove fazioni, di aree inedite da esplorare, di modifiche alle dinamiche multiplayer da vivere all'interno delle Zone Nere e di una "Modalità Grattacielo". Quest'ultima viene descritta come un'attività cooperativa simil-Orda che spingerà la propria squadra di Agenti della Divisione a raggiungere il tetto di un palazzo di cento piani per ottenere del bottino raro, con una "stanza sicura" a cui accedere ogni dieci piani per poter rifornirsi di oggetti e munizioni.