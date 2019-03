The Division 2 debutta in testa alla classifica di vendite italiana

Dopo aver conquistato il primo posto nella classifica di vendite inglesi, Tom Clancy's The Division 2 ha debuttato in testa anche a quella italiana, dimostrandosi davvero un gran successo per Ubisoft, e uno dei prodotti più attesi di questi primi mesi del 2019.

Lo sparatutto si è subito portato in vetta alla graduatoria italiana sia globale sia considerando le singole piattaforme, lasciandosi dietro colossi come Fifa 19 e Grand Theft Auto 5, praticamente onnipresenti in classifiche del genere, ma anche nuovi arrivi già apprezzatissimi da pubblico e critica come Devil May Cry 5.

I dati sono stati diffusi da AESVI e svelano anche la Top 3 dei giochi più venduti in generale nel 2019, che vede in testa, prevedibilmente, lo sportivo di Electronic Arts, Fifa 19, seguito da Kingdom Hearts 3 e da Grand Theft Auto 5.

Questa invece la Top 10 dei videogame più venduti della settimana, per piattaforme aggregate:

Tom Clancy's The Division 2 Fifa 19 Devil May Cry 5 Grand Theft Auto 5 One Piec: World Seeker Minecraft: Nintendo Switch Edition Battlefield 1 Minecraft: PlayStation 4 Edition Battlefield 5 Mario Kart 8 Deluxe

Che ne pensate di questa classifica? Si tratta di un successo meritato per il titolo Ubisoft? Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di The Division 2.