The Division 2 debutta al primo posto della classifica inglese

The Division 2 ha debuttato al primo posto della classifica inglese, seppur con un vistoso calo rispetto al precedente episodio: il gioco ha infatti venduto solamente il 20% di copie retail nella prima settimana, tuttavia ricordiamo che i dati di GFK Chart-Track prendono in considerazione il solo mercato retail.

Classifica UK 18 marzo 2019

Dal 2016 ad oggi il mercato digitale è enormemente cresciuto e dunque questi numeri non devono stupire, in ogni caso The Division 2 sembra aver avuto una partenza più che buona sul mercato, anche se mancano dati precisi in merito. Il 60% delle copie sono state vendute su PlayStation 4 ed il restante su Xbox One.

The Division 2 Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto V FIFA 19 The LEGO Movie 2 Videogame Devil May Cry 5 Mario Kart 8 Deluxe Far Cry New Dawn Super Smash Bros Ultimate New Super Mario Bros U Deluxe

Da segnalare le ultime due posizioni del podio occupate da titoli Rockstar Games, rispettivamente Red Dead Redemption 2 e GTA V, mentre FIFA 19 scende al quarto posto. Anthem esce dalla Top 10 e occupa ora l'undicesima posizione, tra le nuove uscite della settimana segnaliamo anche One Piece World Seeker che debutta in posizione numero 28, non riscontrando un particolare successo commerciale nel Regno Unito.