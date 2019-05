The Division 2: la difficoltà del raid Ore Buie non sarà cambiata

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di alcune difficoltà incontrate dai giocatori di The Division 2 sul nuovo raid Ore Buie, il primo raid del videogame per otto giocatori, per il quale erano arrivate alcune lamentele secondo cui fosse troppo difficile.

I giocatori console hanno avuto problemi nel completare il raid Ore Buie, e sono riusciti a finirlo solamente giorni dopo la sua uscita, quando invece su PC è stato portato a termine dopo poche ore dalla release. Su PC infatti circa 7.000 giocatori sono riusciti a completare la missione, mentre su console il numero si ferma a 200, per un gap che si è fatto decisamente importante.

Le difficoltà della community hanno dato adito ad alcune voci secondo cui Ubisoft stesse pensando di abbassare la difficoltà del raid Ore Buie, voci smentite nelle ultime ore da Chris Gansler, community developer del gioco: "Abbiamo sentito rumor secondo cui staremmo per cambiare la difficoltà del raid, ma non ci sono attualmente piani per farlo. Sappiamo che è più difficile su console, ma siamo contenti del risultato, per il momento".

Dunque la situazione rimarrà invariata, e se siete tra i giocatori del titolo Ubisoft su PS4 o Xbox One, dovrete continuare a sudare per portare a termine il risultato. D'altronde è anche questo il bello dei videogiochi, no?