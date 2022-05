The Division 2 ha ancora qualcosa da dire: fissato il reveal della Stagione 9

Nonostante sia da molto tempo lontano dalle prime classifiche dei videogiochi più popolari, Tom Clancy's The Division 2 continua ad essere oggetto delle attenzioni di Ubisoft Massive. Tra non molto, lo sparatutto post-apocalittico entrerà nella sua nona stagione contenutistiche.

Con un messaggio affidato ai propri canali social, il team di sviluppo svedese ha annunciato che la Stagione 9 di Tom Clancy's The Division 2, intitolata "Hidden Alliance", verrà svelata il 9 maggio sul canale Twitch ufficiale del gioco. Il lancio, invece, è previsto su tutte le piattaforme pochi giorni più tardi, ossia il 12 maggio.

Dettagli precisi sui contenuti in arrivo non sono al momento noti, tuttavia sappiamo per certo che nell'ultimo mese è stata testata una nuova modalità sul Server Pubblico di Test (PTS), quasi sicuramente destinata a rappresentare il piatto forte della Stagione 9. Secondo alcuni rumor, potrebbe chiamarsi "Welcome Heartland" e dunque essere connessa al free-to-play The Division Heartland, attualmente in via di sviluppo. È invece ancora troppo presto per le Specializzazioni, il cui debutto è stato rimandato in un periodo non meglio precisato del 2022.