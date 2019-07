The Division 2: disponibile il nuovo Twitch Prime Pack con la skin Red Panda

Continua la promozione per tutti i possessori di Tom Clancy's The Division 2 con un abbonamento attivo al servizio Twitch Prime, attraverso la quale sarà possibile ottenere per un periodo di tempo limitato l'uniforme dei Red Panda.

Per chi non sapesse chi siano i Red Panda, parliamo della squadra di baseball di Washington DC creata ad hoc dagli sviluppatori, che hanno disseminato i poster di questo team in svariate aree della mappa dello sparatutto. Se siete fan di questa squadra che veste di rosso, allora non potete far altro che fiondarvi sul sito dell'offerta e collegare il vostro account Uplay a quello Twitch Prime per poter riscattare i contenuti del pacchetto.

Per chi non lo sapesse, chiunque disponga di un abbonamento ad Amazon Prime (vale anche il mese di prova gratuito) può collegare il proprio account Twitch a quello del celebre sito di e-commerce per ottenere tutti i vantaggi di Twitch Prime e, di conseguenza, riscattare tutti i DLC esclusivi e i giochi gratuiti del mese. Tra le varie promozioni del momento ce n'è anche una legata ai due diversi pacchetti FUT gratuiti di FIFA 19.

Avete già scaricato l'Episodio 1 di The Division 2, contenuto aggiuntivo disponibile da oggi grazie ad un aggiornamento gratuito?