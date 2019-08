The Division 2: disponibile un pacchetto gratuito con casse abiti e ciondoli

Ubisoft ha appena lanciato una nuova iniziativa all'interno di Tom Clancy's The Division 2, titolo nel quale è ora possibile riscattare in maniera completamente gratuita un bundle di oggetti utili a personalizzare il proprio specialista.

Ecco di seguito i contenuti dell'Expedition Care Package:

Tre pezzi di equipaggiamento

Tre casse abbigliamento

Trofeo per lo Zaino "Flash"

Per aggiungere questi oggetti alla vostra collezione non dovrete fare nulla di speciale. Il pacchetto in questione verrà infatti assegnato a tutti i giocatori che effettueranno l'accesso ai server di gioco su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel periodo che va dal 26 luglio al 13 agosto 2019. Avete quindi più di una settimana di tempo per avviare il gioco e ottenere queste ricompense.

Nel frattempo vi ricordiamo che le spedizioni di The Division 2 sono ora disponibili non solo per i possessori del Season Pass ma anche per tutti gli altri. Tutti i contenuti aggiuntivi del primo anno di gioco saranno infatti gratuiti per chi ha acquistato il gioco e con il Season Pass si potrà solo accedere ai vari DLC con qualche giorno d'anticipo.

Avete già riscattato la skin Red Panda di The Division 2, inclusa nel nuovissimo pacchetto per gli abbonati a Twitch Prime?