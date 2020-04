The Division 2, disponibile la prova gratis su PS4, Xbox One e PC: link per il download

Ubisoft ha lanciato una prova gratuita per Tom Clancy’s The Division 2 su PlayStation 4, Xbox On e PC che offre un corposo assaggio dell'esperienza di gioco a costo zero.

La prova consente ai giocatori di salire fino al livello 8 e giocare per una durata massima di otto ore. Coloro che acquisteranno il gioco completo al termine della prova potranno conservare tutti i progressi ottenuti. Potete installare la versione di prova gratuita dirigendovi ai seguenti indirizzi:

A partire da domani 22 aprile, sia i possessori di The Division 2 sia i partecipanti alla prova gratuita potranno ottenere il set The Division 2 di Ela da utilizzare in Rainbow Six Siege. Il set include l’uniforme e il copricapo da agente della Divisione e il ciondolo Orologio della Divisione per l’operatrice Ela, e la skin armi della Divisione per la Scorpion EVO 3 A1. I giocatori di The Division 2 riceveranno la skin armi The Impromptu come ricompensa per il proprio personaggio.

Che ve ne pare di questa iniziativa? Darete una chance al looter shooter di Ubisoft? Ricordiamo che di recente l'esperienza di The Division 2 si è arricchita con l'espansione Warlords of New York.