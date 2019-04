The Division 2: domani arriva Tidal Basin, il primo aggiornamento di contenuti

L’invasione ha inizio da domani con Tidal Basin, il primo aggiornamento dei contenuti post-lancio di Tom Clancy’s The Division 2, sulla famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, PlayStation 4 e Windows PC.

Tidal Basin fa parte dei contenuti di Invasione: Battaglia per D.C., il primo di tre aggiornamenti post-lancio che include Operazione Cuore della notte, il primo raid per 8 giocatori della storia di The Division, che introdurrà anche una specializzazione aggiuntiva. Invasione: Battaglia per D.C. introduce nuovi contenuti e sfide:

I giocatori si imbatteranno in una sfida inedita con Tidal Basin, una nuova roccaforte occupata dalla fazione dei Black Tusk. Questa location è ora la base di alcuni dei nemici più potenti del gioco… non si arrenderanno facilmente;

Dopo aver completato la roccaforte Tidal Basin, i giocatori potranno avanzare al World Tier 5 , livello in cui sarà possibile ottenere un equipaggiamento compreso tra il punteggio 450-500;

Invasione: Battaglia per D.C. introdurrà il livello di difficoltà Eroico , per una delle sfide più complesse di sempre;

Con il raggiungimento del World Tier 5 verranno aggiunte delle invasioni settimanali: i Black Tusk prenderanno il controllo di specifiche missioni principali e di fortezze in tutta la città. Queste attività saranno più difficili da completare, ma offriranno loot ed equipaggiamenti più potenti;

I giocatori potranno sperimentare le armi esotiche Peste e Nemesi , oltre a tre nuovi set di equipaggiamento: Vero patriota, Hardwired e Direttiva in atto;

All'interno dell'aggiornamento i giocatori troveranno anche una nuova mappa PVP, chiamata Fort McNair;

L’invasione “Evento aspetti”, che permette agli agenti di collezionare outfit ispirati alle fazioni nemiche, insieme a nuove maschere e a nuove skin per le armi;

Operazione Cuore della Notte, sarà la sfida più dura di sempre: un raid per 8 giocatori che metterà alla prova il gioco di squadra degli agenti più esperti, a partire dal 25 aprile;

In un futuro aggiornamento gli Agenti potranno sbloccare una nuovissima Specializzazione.

Invasione: Battaglia per D.C. è la prima parte dei contenuti gratuiti offerti ai giocatori nel primo anno di aggiornamenti post-lancio di The Division 2. In futuro gli Agenti potranno mettere le mani sui seguenti contenuti:

Episodio 1 - Spedizioni nei Sobborghi di DC, in arrivo questa estate, condurrà I giocatori nei sobborghi di Washington, dove lotteranno per la liberazione della città in due missioni principali aggiuntive. In aggiunta, questo episodio introdurrà una nuova modalità di gioco in cui gli Agenti investigheranno sulle sorti di un convoglio, e affronteranno nuove inaspettate minacce che incontreranno sul proprio cammino;

Episodio 2 - Pentagono: Ultima Fortezza, disponibile il prossimo autunno, aggiungerà missioni principali in cui I giocatori assalteranno il Pentagono, con lo scopo di scoprire I segreti nascosti nelle profondità di uno dei più iconici luoghi d’America;

Episodio 3 verrà distribuito nell'inverno del 2019, chiuderà il primo capitolo della storia di The Division 2 e aprirà la strada ai contenuti in arrivo in futuro.

Tom Clancy's The Division 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.