The Division 2: ecco perché Ubisoft ha deciso di realizzare un sequel

Due giorni faha stupito l'intera comunità di giocatori annunciato. Come mai ha deciso di realizzare un sequel, piuttosto che continuare ad aggiornare il primo capitolo? Ce lo spiegano gli sviluppatori.

Il Creative Director Julian Gerighty ha dichiarato: "Non è stata una decisione facile, ma ci sono molte storie e tanti aspetti del mondo di The Division che vogliamo esplorare, e crediamo che un sequel vero e proprio sia più adatto per approfondirle".

Il Game Director Mathias Karlson ha spiegato che le persone e i team al lavoro sono gli stessi che hanno contribuito alla realizzazione del capostipite. Ha poi aggiunto: "Per noi è un'opportunità incredibile per mettere a frutto tutto ciò che abbiamo imparato e l'esperienza accumulata durante lo sviluppo del primo gioco. Inoltre, la tecnologia avanza con il passare del tempo. Quest'oggi lo Snowdrop Engine è un motore più avanzato rispetto a quando abbiamo pubblicato The Division. È ancora fantastico, ma adesso possiamo fare molto di più".

Tom Clancy's The Division 2 è ancora privo di una data d'uscita, ma secondo alcune voci potrebbe arrivare prima del mese di aprile 2019. Secondo altre indiscrezioni, invece, ci sarebbero ben 1000 persone al lavoro sul progetto.