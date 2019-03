The Division 2: l'endgame durerà più di 40 ore, promette Ubisoft

L'ultimo livestream prima del lancio di The Division 2 è dedicato alla profondità e alla longevità dell'esperienza endgame che gli autori di Massive Entertainment promettono di offrirci sin dall'uscita del loro ambizioso sparatutto a mondo aperto.

Secondo quanto illustrato dai vertici della sussidiaria svedese di Ubisoft, il nuovo atto dell'iconica saga TPS intrecciata alle opere thrilling del compianto Tom Clancy non sarà percepito come "incompleto" da coloro che lo acquisteranno al lancio poichè gran parte del tempo di sviluppo impiegato da Massive è stato speso proprio per erigere l'impalcatura di gioco endgame.

In base alle informazioni forniteci dagli autori europei, le attività che ci terranno impegnati una volta raggiunti i titoli di coda della campagna principale dureranno più della storia, le cui missioni dovrebbero essere completate in circa 40 ore. I cambiamenti che avranno luogo nelle meccaniche delle fazioni e negli eventi ingame a cui assisteremo esplorando le varie aree di Washington D.C. saranno davvero tanti e comprenderanno, ad esempio, l'introduzione di un nemico completamente inedito rappresentato dalla fazione dei Black Tusks.

A detta dei ragazzi di Massive Entertainment, inoltre, ogni sfida dell'endgame non sarà fine a se stessa ma farà parte di un vero e proprio "percorso ludico" che gli appassionati dovranno compiere per acquisire elementi di equipaggiamento sempre più rari, accedere a modalità avanzate e approfondire la conoscenza delle dinamiche narrative. La stratificazione delle attività e il faticoso lavoro di ottimizzazione compiuto dagli sviluppatori per migliorare il grinding e il loot del precedente capitolo dovrebbero fare il resto, e questo senza dimenticare le aggiunte promesseci da Ubisoft Massive con le espansioni gratuite che verranno pubblicate da qui a fine anno.

A questo punto non ci resta che ricordarvi che Tom Clancy's The Division 2 è previsto in uscita per il sempre più prossimo 15 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.