The Division 2 Episodio 1: il nuovo video ci presenta i contenuti aggiuntivi dell'Update 5

Gli sviluppatori di Massive Entertainment dipingono il quadro digitale dei contenuti dell'Update 5 di The Division 2 con un video dimostrativo che riassume gli interventi e le innovazioni che sperimenteremo partecipando alle attività dell'Episodio 1 dello sparatutto a mondo aperto di Ubisoft.

La nuova espansione gratuita di The Division 2 introduce due missioni principali in cui avremo la possibilità di esplorare lo Zoo nazionale per dare la caccia a Emeline Shaw, la spietata leader dei reietti al suo seguito che, come potete facilmente intuire, saranno armati fino ai denti e desiderosi di abbattere quanti più Agenti della Divisione possibile.

Sempre nell'Episodio 1 troveremo anche una missione ambientata nell'Accampamento White Oak, la sede scelta dal presidente Andrew Ellis e dai suoi rinforzi Black Tusk per sfuggire alla Divisione. Gli acquirenti del pass stagionale dell'Anno 1 potranno accedere a entrambe le missioni sin da oggi, 23 luglio, mentre per tutti gli altri ci sarà da attendere fino al 30 luglio. A ogni modo, bisognerà raggiungere la fascia del mondo 5 e, conseguente, aver superato la campagna principale.

A partire dal 30 luglio sarà accessibile anche la seconda area di indagine, la stazione della metropolitana di Kenly, mentre dal 6 agosto si avrà la possibilità di esplorare liberamente una terza zona rappresentata dal luogo di ritrovo del sindacato studentesco di Kenly. Particolarmente interessanti sono poi gli interventi compiuti dagli autori svedesi nella modifica del sistema delle Maestrie per le Spedizioni (anche se occorrerà pazientare ancora un po' prima di sperimentarlo nella sua versione finale) e nell'aggiunta di un nuovo livello di difficoltà per il raid Operazione Cuore della Notte, con relative aggiunte al bottino ottenibile partecipando e superando tali prove.

In calce all'articolo trovate il link che vi rimanda al forum ufficiale di Ubisoft e al changelog dell'Update 5 di The Division 2. Se volete rimanere sulle pagine di Everyeye.it per affrontare insieme a noi i predoni della Washington D.C. post-apocalittica dello sparatutto di Massive Entertainment, invece, vi consigliamo di leggere la nostra analisi dell'Episodio 1 di The Division 2 a firma di Andrea Zaffrina.