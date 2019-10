The Division 2: Episodio 2 arriva la prossima settimana, ma il secondo Raid è rimandato

Ubisoft ha annunciato che l'episodio 2 di Tom Clancy's The Division 2, intitolato Pentagono: L'ultima Fortezza verrà reso disponibile a partire dal prossimo 15 ottobre per tutti possessori del Pass Anno 1 e per gli abbonati a Uplay+ su PC, mentre tutti gli altri dovranno attendere il 22 ottobre.

L'Episodio 2 includerà due nuove missioni principali, intitolate "Pentagono" e "Laboratori di ricerca della DARPA", due nuovi Incarichi Top Secret nella Boathouse e nell'Ambasciata esclusivi per i possessori del Pass Anno 1 e la nuova specializzazione Tecnico, con le seguenti caratteristiche:

Arma distintiva: P-017 Launcher – un lanciatore multi-missile. Gli Agenti possono marcare e colpire fino a sei nemici (in base alle munizioni disponibili). Premendo semplicemente un pulsante, vengono lanciati sei missili in grado di individuare i propri bersagli;

Pistola: Maxim 9;

Variante abilità: Alveare Artificiere;

Mod granata: Granata EMP.

Il 15 ottobre verrà inoltre pubblicato il Title Update 6, che a differenza dell'Episodio 2 sarà disponibile per tutti i giocatori di The Division 2 fin da subito. L'aggiornamento includerà molteplici miglioramenti basati sul feedback dei giocatori, come bottini migliorati, nomi degli oggetti rimodulati, modifiche alla creazione e alla ricalibrazione, una nuova gestione dell'inventario, aumento dello spazio nella scorta, ri-bilanciamento dei talenti e delle armi, modifiche al rilascio di rifornimenti della Zona Nera e, soprattutto, una nuova modalità PvP chiamata Conflitto - che vede due team di quattro giocatori in una battaglia composta da sette round - e la nuova mappa Wharf, che porta i giocatori in un porto di pescherecci abbandonato.

In mezzo a tante belle notizie, purtroppo, ce n'è anche una meno piacevole. Gli sviluppatori hanno deciso di posticipare il debutto del secondo raid al 2020. Memore dell'esperienza vissuta con il raid dell'Episodio 1 (Ore Buie), arrivato nel gioco con numerose problematiche, il team preferisce prendersi tutto il tempo necessario per rifinire la nuova esperienza. Per celebrare tutti questi annunci, la casa francese ha pubblicato il trailer visibile in cima a questa notizia.