The Division 2 è eterno: l'Anno 5 Broken Wings porta in dote la modalità Discesa

Dopo i festeggiamenti per i 20 milioni di giocatori di The Division 2 appena superati, per Ubisoft è tempo di espandere ulteriormente la dimensione open world dello sparatutto di Massive Entertainment con Broken Wings, la fase ingame appena aperta su PC e console.

L'Anno 5 di Tom Clancy's The Division 2 Warlords of New York inaugura una nuova fase narrativa che vede per protagonisi i Black Tusk: il feroce collettivo di guerriglieri guidato da Natalya Sokolova ha preso numerosi ostaggi alla Casa Bianca.

Il compito degli Agenti della Divisione è perciò quello di salvare gli ostaggi , non prima però di raccogliere nuovi equipaggiamenti per potenziare il proprio arsenale e contribuire alla ricostruzione del 'castello' nella Stagione 1 dell'Anno 5 di The Division 2. Il piatto forte dell'esperienza di gioco confezionata da Ubisoft Massive con l'Anno 5 Broken Wings è rappresentato dalla nuova modalità Descent di The Division 2.

Studiata per spronare i giocatori a formare squadre composte da massimo quattro Agenti per completare tutta una serie di sfide di alto livello, la modalità Discesa offre l'accesso a equipaggiamenti rari, personalizzazioni speciali e miglioramenti per l'arsenale. Nel corso di queste sfide endgame dalla struttura roguelite è possibile discendere nelle profondità dei database NSA per scoprire informazioni che potrebbero aiutare gli Agenti della Divisione nella battaglia contro i Black Tusk.

Con la nuova fase ingame di The Division 2 assistiamo anche all'introduzione del Season Pass Broken Wings, con ricompense che comprendono una nuova divisa ispirata a Splinter Cell, un set di equipaggiamento inedito, nuove armi e altri elementi per potenziare e personalizzare il proprio alter-ego. Prima di lasciarvi al video di lancio della prima stagione dell'Anno 5 di The Division 2, vi estendiamo nuovamente l'invito a seguire insieme a noi l'Ubisoft Forward 2023, l'evento che il colosso videoludico francese terrà dalle ore 19:00 di lunedì 12 giugno.