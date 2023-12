The Division 2 è eterno: Project Resolve e DLC della storia nella Roadmap 2024/25

Dopo aver portato in dote la modalità Discesa nell'Anno 5 di The Division 2, i ragazzi di Ubisoft Toronto non hanno la benché minima intenzione di abbandonare lo sparatutto tattico e i suoi milioni di appassionati: ecco i contenuti e le sorprese in arrivo tra il 2024 e il 2025.

Nell'augurare buone feste a tutti gli Agenti della Divisione che continuano imperterriti a pacificare le strade digitali di New York e Washington, la sussidiaria canadese di Ubisoft approfitta dell'occasione per tracciare la Roadmap 2024/25 di The Division 2 e confermare il proprio impegno nel supporto al titolo e alla sua community.

Oltre all'immancabile infornata di attività speciali, sfide stagionali e missioni endgame previste da qui ai prossimi mesi, la grande sorpresa della Roadmap tracciata da Ubisoft Toronto riguarda l'arrivo di Project Resolve, un enorme 'piano di aggiornamenti gratuiti' per The Division 2 che toccherà ogni aspetto dell'opera, dalla stabilità al gameplay passando per la 'qualità di vita' e la chiusura di bug. Con Project Resolve, gli sviluppatori si ripromettono di apportare delle importanti modifiche al combattimento PvP e al bilanciamento delle attività PvE sia all'interno che all'esterno delle Zone Nere.

I primi effetti di questo lavoro di ottimizzazione e 'potenziamento' dell'esperienza PvP e PvE si vedranno sui server di Test Pubblico tra il 14 e il 15 dicembre, mentre per il lancio dell'update che promette di integrare le migliorie di Project Resolve si sarà da attendere fino al 6 febbraio 2024. Sempre dalla viva voce del team di Ubisoft Toronto nel video che campeggia in cima alla notizia scopriamo che il prossimo DLC della storia di The Division 2 verrà lanciato nel 2025 su PC e console.