The Division 2, Friend Referral: come ottenere skin esclusive con l'aiuto dei propri amici

In maniera simile a quanto visto in Destiny 2, Ubisoft ha appena lanciato l'interessante Programma Segnalazione Amico in Tom Clancy's The Division 2, grazie al quale i Veterani possono ricevere delle ricompense esclusive semplicemente giocando con le nuove Reclute.

Il funzionamento di questo sistema è molto semplice: i Veterani sono i giocatori dello sparatutto che hanno trascorso almeno 2 ore all'interno del gioco e le Reclute sono invece i nuovi giocatori. Per ricevere le ricompense vi basterà visitare il sito ufficiale del Programma, selezionare la piattaforma (si tratta di una scelta molto importante, poiché non potrete cambiarla in un secondo momento) e poi invitare i vostri amici tramite il menu a tendina presente su schermo. Una volta invitata la Recluta (dovrà accettare di legarsi a voi tramite un link inviato via mail), non dovrete far altro che giocare con quell'utente tre diverse missioni coop per ricevere le ricompense. Se volete ogni singolo premio da Veterani dovrete effettuare lo stesso procedimento con tre diverse Reclute.

Ecco di seguito tutte le ricompense per i Veterani:

Prima recluta

La mitragliatrice leggera "Il pungiglione"

Il completo da caccia Pungiglione, comprensivo di maschera, sciarpa, maglia, pantaloni e scarpe

Il trofeo zaino Segnatempo collezionabile della linea da caccia Pungiglione

Seconda recluta

Il trofeo zaino Cifratura collezionabile della linea da caccia Pungiglione

Terza recluta

Il trofeo zaino Velo collezionabile della linea da caccia Pungiglione

Gli utenti che faranno da recluta riceveranno invece:

La mitragliatrice leggera "Il pungiglione"

3 casse, ciascuna contenente:

1 pezzo di equipaggiamento

1 chiave per Cassa abiti standard

Al momento gli sviluppatori non hanno annunciato una data di scadenza per l'iniziativa, la quale dovrebbe restare attiva per un bel po'.

In attesa di trovare la vostra recluta, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra anteprima di The Division 2 Warlords of New York, la prima espansione dell'Anno 2 dello sparatutto Ubisoft.