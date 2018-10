The Division 2: il funzionamento delle armi esotiche sarà simile a quello di Destiny

Secondo alcune informazioni diffuse dallo YouTuber inglese Arekkz Gaming, sembra che The Division 2 prenderà esempio da Destiny 2 sul funzionamento delle armi esotiche. La particolarità di queste armi, infatti, non si limiterà più a una semplice variante estetica come accadeva nel primo capitolo.

In The Division 2 ogni arma esotica avrà una propria lore e sarà molto più potente e particolare delle armi normali e, come accade in Destiny 2, ogni giocatore potrà equipaggiare solo un'arma esotica alla volta. Inoltre, sembra che nel corso della lunga campagna avremo anche la possibilità di aggiornarle e renderle ancora più potenti.

Infine, sembra che nessuna delle armi esotiche apparse nel primo capitolo sarà presente in The Division 2. Saranno tutte nuove di zecca.

Ogni arma sarà caratterizzata da tre tipi di talenti diversi:

Characteristic Talent, correlato alla caratteristiche delle armi come la stabilità o la gittata

Active Talent che andrà ad influenzare aspetti come il colpo alla testa e il sanguinamento

Holstered Talent, si tratta di un buff passivo che si attiverà quando l'arma non viene utilizzata

The Division 2 sarà disponibile dal 15 marzo 2019 su PC, PS4 e Xbox One, Ubisoft ha confermato che il gioco non avrà DLC in esclusiva temporale, tutti i contenuti aggiuntivi verranno quindi pubblicati nello stesso momento su tutte le piattaforme.