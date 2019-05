Ubisoft annuncia la lineup per l'E3 2019, Guillemot anticipa l'arrivo di sorprese

Dopo l'annuncio di Electronic Arts, ecco che anche Ubisoft ha pubblicato la propria lineup di videogiochi che porterà alla nuova, attesissima edizione dell'Electronic Entertainment Expo di Los Angeles.

Come da facile previsione, la compagnia francofona, che a differenza di EA terrà una conferenza vera e propria, porterà in fiera Tom Clancy's The Division 2, il più recente capitolo della sua serie looter-shooter, e Ghost Recon Breakpoint, nuova iterazione del franchise presentata recentemente con un trailer cinematografico ed un annesso video di gameplay. Spazio anche per i nuovi aggiornamenti di Assassin's Creed Odyssey, che si prepara ad accogliere la seconda parte del DLC Il Destino di Atlantide, Steep e Trials Rising.



Il CEO della compagnia, Yves Guillemot, ha inoltre aggiunto che i giocatori farebbero bene ad aspettarsi "una o due cose in più" rispetto a quelle appena annuciate. Chiaramente si sta facendo riferimento a qualche sorpresa che Ubisoft sta riservando ai suoi fan: ci sarà il reveal del tanto rumoreggiato Assassin's Creed Ragnarok? O forse è giunto il momento del terzo capitolo della serie di Watch Dogs?



L'appuntamento è fissato a lunedì 10 giugno, alle ore 22:00 italiane, quando Ubisoft svelerà i suoi assi nella manica. Nell'attesa, vi proponiamo il nostro Speciale interamente dedicato ai rumor e alle nostre aspettative per la conferenza della compagnia.