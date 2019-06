The Division 2 giocabile gratis per tutto il weekend su PC, PS4 e Xbox One

Il primo teaser dell'Episodio 3 di The Division 2 e l'esteso supporto post-lancio hanno spinto in molti a guardare con estremo interesse all'acquisto dell'ultimo sparatutto open world di Massive Entertainment. I vertici di Ubisoft decidono così di festeggiare l'E3 con una prova gratuita attiva per tutto il weekend.

La versione di prova di The Division 2 è già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One e lo sarà fino a lunedì 17 giugno. Gli utenti che decidono di partecipare al weekend gratuito avranno accesso a tutti i contenuti di Tom Clancy's The Division 2, ivi comprese le attività standard, le sfide legate all'esplorazione del mondo aperto e delle pericolose Zone Nere e le modalità multiplayer PvP di Conflitto.

Decidendo di acquistare il gioco sulla piattaforma scelta per fruire di questo weekend gratuito, i personaggi creati e tutti i progressi effettuati nel periodo di prova verranno mantenuti, come ci ricordano gli stessi autori di Massive Entertainment con il filmato che trovate a inizio articolo.

Per chi desidera approfondire ulteriormente la conoscenza di questo ambizioso sparatutto a mondo aperto, su queste pagine potete leggere la nostra recensione di The Division 2 a firma di Alessandro Bruni e una comoda guida per iniziare a esplorare Washington.