The Division 2: i giocatori non hanno ancora scoperto tutti i segreti

Interpellato dai giornalisti di Game Informer per discutere del lore di The Division 2, Terry Spier ha spiegato, in qualità di Creative Director di Red Storm Entertainment, che gli utenti dell'ambizioso sparatutto tattico di Ubisoft devono ancora svelare alcuni segreti del mondo di gioco.

"Se provo a stilare una lista con i segreti di The Division 2, mi accordo che ce n'è ancora qualcuno che deve essere ancora svelato, magari anche solo un paio", ha spiegato Spier riferendosi alle attività, agli spunti narrativi e agli elementi di equipaggiamento rari disseminati per la gigantesca mappa free roaming di Washington D.C. e nelle aree più nascoste dei suoi quartieri.

Molti streamer e creatori di contenuti su YouTube e Twitch, infatti, continuano a esplorare l'universo di gioco di The Division 2 per scoprire gli ultimi segreti di Washington D.C. e delle sue Zone Nere, il tutto con la speranza di capire quale direzione prenderanno gli autori di Ubisoft per dare forma alle attività dell'Episodio 2, previsto entro l'anno, e dell'Episodio 3, atteso nei primi mesi del 2020.

Grazie alle informazioni condivise dai vertici del colosso videoludico transalpino durante l'E3 2019, sappiamo già che nel secondo episodio potremo affrontare un nuovo Raid per 8 giocatori ambientato al Pentagono, mentre con il terzo capitolo dell'esperienza endgame di The Division 2 dovremo esplorare una nuova area, presumibilmente per affrontare una fazione nemica inedita.