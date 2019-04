The Division 2: giocatori non soddisfatti della gestione del loot nel World Tier 5

Tom Clancy's The Division 2 ha recentemente dato il benvenuto alla prima ondata di contenuti gratuiti, che ha introdotto la Roccaforte di Tidal Basin e il World Tier 5, nel quale i giocatori possono ottenere equipaggiamenti con punteggio compreso tra 450 e 500.

Ebbene, sembra che la comunità non sia affatto felice della gestione del loot nel nuovo segmento del mondo di gioco, giudicato eccessivamente variabile. A quanto pare, spesso e volentieri è possibile imbattersi in equipaggiamenti con punteggi inferiori a quello raggiunto dal giocatore, rallentando notevolmente la scalata verso il gear cap di 500. Ciò significa che, oltre ad avere la fortuna di trovare oggetti con attributi validi, bisogna anche sperare che questi siano ad un livello consono.

Come facilmente immaginabile, la comunità sta facendo sentire la propria voce sui forum ufficiali e non. I giocatori non sembrano intenzionati a tollerare questo cambiamento. Nel World Tier 4, infatti, venivano garantiti sempre equipaggiamenti con il massimo livello possibile. Ubisoft, dal canto suo, non si è ancora espressa sulla faccenda. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Tom Clancy's The Division 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.