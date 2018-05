The Division 2 e un gioco di un franchise non annunciato usciranno entro marzo 2019

Durante l'ultima riunione con gli azionisti per illustrare i risultati finanziari dell'anno fiscale 2017/2018, il CFO di Ubisoft Yves Guillemot ha parlato dei progetti in cantiere l'anno fiscale in corso, che terminerà il 31 marzo 2019.,

Entro la fine del periodo indicato la compagnia ha intenzione di lanciare tre titoli, ovvero The Crew 2 (in uscita il 29 giugno), Tom Clancy's The Division 2 e un "franchise non ancora annunciato". Nessuna notizia riguardo il possibile lancio entro l'anno fiscale di titoli come Beyond Good & Evil 2, Skull & Bones o un nuovo Assassin's Creed. Ubisoft si aspetta di vendere un totale di 19 milioni di copie dei tre titoli citati (The Crew 2, The Division 2 e il gioco appartenente al franchise misterioso).

La casa francese terrà una conferenza E3 l'11 giugno alle 22:00, ora italiana, in questa occasione probabilmente scopriremo la data di uscita di The Division e il terzo gioco previsto per l'anno fiscale in corso.