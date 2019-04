The Division 2 è stato il gioco più venduto a marzo negli USA, Switch supera PS4 e Xbox

The Division 2 è stato il videogioco più venduto a marzo 2019 in Nord America, secondo i dati diffusi dal gruppo NPD, con Sekiro Shadows Die Twice al secondo posto. Di seguito, la classifica completa.

The Division 2 ha registrato il sesto miglior lancio di sempre per un gioco Ubisoft negli Stati Uniti ed è ad oggi il secondo titolo più venduto del 2019. Sekiro si piazza invece al secondo posto e diventa l'ottavo videogioco più venduto dell'anno in Nord America, registrando il secondo miglior lancio per FromSoftware dopo Dark Souls III, uscito nel 2016.

Classifica USA Marzo 2019

Tom Clancy’s The Division 2 Sekiro:Shadows Die Twice MLB 19 The Show Devil May Cry 5 Super Smash Bros Ultimate Red Dead Redemption II NBA 2K19 Grand Theft Auto V Yoshi’s Crafted World Call of Duty Black Ops 4

MLB 19 The Show si piazza al terzo posto mentre Devil May Cry 5 debutta in quarta posizione, registrando il secondo miglior mese di lancio di sempre per la serie. Anthem esce invece dalla Top 10 e si posizione all'undicesimo posto. Questi invece i dieci giochi più venduti del primo trimestre:

Kingdom Hearts III The Division 2 Anthem Resident Evil 2 Red Dead Redemption II Jump Force Super Smash Bros. Ultimate Sekiro Shadows Die Twice Call of Duty: Black Ops 4 New Super Mario Bros U Deluxe

Sul fronte hardware, Nintendo Switch registra vendite superiori a quelle di PS4 e Xbox One non solo a marzo ma in tutto il primo trimestre del 2019, sia per quanto riguarda le unità vendute che sul fronte dei guadagni. Continua così il trend positivo della piattaforma Nintendo, che ad oggi dovrebbe essere vicina a quota 40 milioni di pezzi venduti dal marzo 2017.