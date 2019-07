The Division 2 è il gioco più venduto della prima metà del 2019

E' Tom Clancy's The Division 2 il videogioco più venduto a livello globale nella prima parte del 2019, come annunciato da Ubisoft durante la presentazione dei più recenti risultati finanziari della compagnia.

Il dato emerge analizzando i dati di vendita di enti come NPD, GFK, Famitsu, Media Create, GSD e altre società che si occupano di tracciare le vendite dei videogiochi in tutto il mondo, uniti ai dati interni del publisher. A livello globale The Division 2 è stato il gioco più venduto della prima metà dell'anno in termini di copie distribuite ai rivenditori e download digitali.

Al lancio su console il gioco non è riuscito a rispettare le aspettative di Ubisoft mentre su PC le performance sono state equiparabili a quelle del primo The Division. L'uscita su Epic Games Store ha garantito buone vendite, maggiori di dieci volte rispetto a quelle del precedente episodio nello stesso lasso di tempo.

Sul mercato britannico, The Division 2 ha debuttato vendendo il 20% di copie fisiche in meno rispetto a The Division 1, tuttavia il gioco è riuscito a recuperare terreno anche grazie al mercato digitale, guadagnandosi il record assoluto di vendite per il primo semestre 2019.