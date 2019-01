The Division 2: gli sviluppatori svelano la longevità del singleplayer

Parallelamente alle video anteprime sulle dinamiche multiplayer di Tom Clancy's The Division 2 legate al PvP e alla Zona Nera, gli autori di Massive Entertainment e Ubisoft Red Storm hanno concesso delle interviste alla stampa di settore per illustrare i contenuti della campagna principale.

Dalle pagine del blog istituzionale di Xbox Wire, ad esempio, gli autori di Red Storm Entertainment hanno voluto rassicurare gli appassionati della serie sulla bontà dell'esperienza di gioco che avranno modo di vivere affrontando la campagna principale.

Stando ai vertici di Ubisoft Red Storm, il canovaccio narrativo delle missioni della storia di The Division 2 sarà particolarmente ampio e permetterà ai cultori del genere di cimentarsi con attività impegnative per un totale di circa 40 ore.

Tolti gli eventi iniziali che faranno da prologo all'avventura e aiuteranno i neofiti a familiarizzare con il sistema di combattimento e gli elementi di gameplay ricorrenti (dalla gestione dell'inventario all'evoluzione delle abilità tramite Specializzazioni), tutte le sfide della modalità principale comprenderanno un comodo modulo cooperativo per un massimo di 4 Agenti per squadra.

Nonostante la generosa longevità delle missioni e delle attività che andranno a intrecciarsi alla linea narrativa "maggiore", comunque, gli sviluppatori di Ubisoft promettono di offrire un endgame multisfaccettato e profondo sin dal giorno di lancio di Tom Clancy's The Division 2, previsto per il 15 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.