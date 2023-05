The Division 2 gratis da giocare fino al 22 maggio, ecco il link per il download

Ubisoft ha annunciato un free weekend di Tom Clancy's The Division 2 su PC (via epic Games Store e Ubisoft Connect), PlayStation 4/PlayStation 5 e Xbox One/Xbox Series X. Il gioco è ora disponibile per il preload su tutte le piattaforme.

I server aprono giovedì 18 maggio alle 18.00 su PC, alle 20:00 su PlayStation e alle 19:00 su Xbox per chiudere il 22 maggio alle 18.00 su PC, alle 20:00 su PlayStation e alle 10:00 su Xbox.

Potete scaricare The Division 2 gratis da PlayStation Store e Xbox Store, qualora decidiate di comprare il gioco completo dopo la prova, i progressi verranno mantenuti. Fino al 22 maggio, la versione standard di The Division 2 è in vendita al prezzo scontato di 4,49 euro su tutti gli store digitali PC e console.

The Division 2 è compatibile con PS5 e Xbox Series X/S anche se Ubisoft Massive non ha in programma una versione nativa per le piattaforme di attuale generazione. Lo studio sta continuando a supportare il gioco con nuove stagioni, DLC, espansioni e contenuti aggiuntivi, al momento non si parla di un sequel ma chissà che in futuro The Division 3 non possa effettivamente vedere la luce, più volte la casa francese ha fatto capire di voler portare avanti questa proprietà intellettuale.