The Division 2: Guida alle migliori Abilità da sviluppare subito

Dopo avervi spiegato come salire di livello velocemente in The Division 2, in queste mini-guida vi parliamo delle migliori abilità da sviluppare nel secondo capitolo dello shooter a mondo condiviso di Ubisoft.

Le migliori abilità di The Division 2 da sviluppare all'inizio

All'inizio di The Division 2 vi verranno dati dei punti abilità da spendere. Se volete spenderli nel modo migliore, vi consigliamo di investirli nelle seguenti abilità:

Torretta (cecchino): la torretta da cecchino sarà un prezioso alleato durante gli scontri più impegnativi. Per utilizzarla dovrete installarla e usarla manualmente. Perfetta contro i boss e per eliminare individualmente i nemici.

Scudo: lo scudo è fantastico da avere come opzione difensiva. Spesso vi troverete sopraffatti dai nemici, e schierare lo scudo può darvi secondi preziosi per respirare, curarvi e riposizionarvi.

Sviluppando da subito le abilità elencate sopra, dunque, vi attrezzerete al meglio per affrontare le sfide più impegnative del gioco. A tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come sbloccare e accedere alla Zona Nera in The Division 2.