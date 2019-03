The Division 2 Guida: come salire di livello velocemente

Completando le varie attività di The Division 2 guadagnerete punti esperienza, facendo salire di livello il vostro personaggio. In questa mini-guida vi spieghiamo come farlo nel modo più rapido possibile, così da raggiungere velocemente il livello 30.

Di seguito elenchiamo le varie attività che permettono di guadagnare punti esperienza in The Division 2.

Eliminare i nemici

Come è facile immaginare, in The Division 2 dovrete affrontare un grande numero di nemici, liberando le strade di Washington D.C. a suon di proiettili. Per ogni avversario eliminato guadagnerete punti esperienza, in una quantità che varierà in base al livello del nemico abbattuto: più quest'ultimo sarà di livello alto, maggiore sarà il numero di punti esperienza guadagnati.

Completare le missioni

Completare le missioni è il metodo più intuitivo e diretto per guadagnare punti esperienza. Ne otterrete un buon numero a lavoro ultimato, senza contare che nel frattempo ne accumulerete una discreta quantità eliminando gli avversari. Oltre alle missioni principali della storia, nella mappa troverete una serie di incarichi secondari che vi raccomandiamo di portare a termine. Così facendo avanzerete di livello più rapidamente, ottenendo tra le altre cose diverse ricompense utili per il vostro equipaggiamento.

Raccogliere i collezionabili

Come visto nel primo capitolo, anche la mappa di The Division 2 è ricca di oggetti collezionabili da raccogliere. Durante le fasi esplorative tenete sempre gli occhi aperti, in modo da non lasciarvi sfuggire nessuno di questi oggetti: recuperandoli potrete guadagnare un po' di punti esperienza. A tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato dove trovare gli artefatti, le reliquie e i dipinti.

Eventi e moltiplicatori

Un altro ottimo consiglio è quello di sviluppare i perk che incrementano il guadagno di punti esperienza. Acquisiteli al più presto per ottenerne il ​​massimo beneficio, così da ricevere punti esperienza aggiuntivi per i colpi alla testa, le uccisioni multiple e altro ancora. Se state ancora lottando per salire di livello rapidamente, potete sempre vagare tra le strade di Washington D.C. alla ricerca di nuovi eventi. Possono apparire ovunque: prendetene parte per guadagnare ulteriori punti esperienza utili.

Per saperne di più sul gioco, non dimenticate di consultare la nostra Guida al crafting di The Division 2.