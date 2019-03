The Division 2: Guida al Crafting, come creare nuove armi e ottenere i materiali

Grazie al crafting, i giocatori di The Division 2 possono creare nuove armi e armature da utilizzare sul campo di battaglia. Di seguito vi spieghiamo come funziona, come sbloccarlo e come ottenere i materiali, necessari per costruire i nuovi oggetti.

Come sbloccare il crafting

Il crafting non sarà disponibile a partire da subito, ma potrà essere sbloccato rapidamente nelle prime fasi dell'avventura. Vi basterà completare la seconda missione della storia, visitare il Teatro e parlare con il personaggio responsabile del crafting: Inaya al-Khaliq. Dopo averla reclutata, la incontrerete di nuovo alla vostra prossima visita alla Casa Bianca.

Materiali per il crafting

I materiali necessari per il crafting possono essere ottenuti nei seguenti modi:

Completando attività e missioni

Smontando gli oggetti del vostro inventario

Raccogliendoli dai bauli sparsi nei livelli

Raccogliendoli dalle casse nei punti di controllo

Raccogliendoli dalle zone speciali sulla mappa

Come creare gli oggetti

Dopo aver reclutato Inaya al-Khaliq, per creare armi, armature e oggetti dovrete recarvi presso la stazione del crafting. La trovate al piano inferiore della Casa Bianca, e interagendo con essa potrete creare una serie di oggetti che rientrano nelle seguenti categorie:

Armi

Mod

Maschera

Torace

Guanti

Zaino

Fondina

Ginocchiere

Per costruire un oggetto non vi resta che scegliere la relativa categoria, selezionare il pezzo di equipaggiamento di vostro interesse e crearlo. A patto di avere materiali a sufficienza per portare a termine l'operazione.

Consigli utili per il crafting

Se volete massimizzare i vostri risultati con il crafting, tenete a mente alcuni accorgimenti per risparmiare sulle risorse a vostra disposizione. Tanto per cominciare, durante le fasi esplorative non dimenticate di visitare i vicoli e i percorsi sotterranei, dato che al loro interno troverete spesso una buona quantità di materiali di raccogliere. Se siete a corto di risorse e soldi, date un'occhiata al vostro inventario e smontate gli oggetti di cui non avete più bisogno, così da ottenere nuovi materiali per il crafting.

Per quanto riguarda la creazione vera e propria, invece, vi consigliamo di craftare solo gli oggetti veramente utili, senza investire troppe risorse in armi o armature di livello basso che finirete presto per accantonare. Ricordate infine che le mod possono essere usate più di una volta, e che non sarà necessario creare più oggetti di questo tipo.

Se avete bisogno di altri consigli, non dimenticate di consultare la nostra Guida con trucchi e strategie per sopravvivere nella Washington D.C. di The Division 2.