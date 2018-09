The Division 2: è in arrivo la nuova statua di Brian Johnson

Come avviene per la maggior parte dei titoli Ubisoft, la statuetta inclusa nell'edizione per collezionisti di Tom Clancy's The Division 2 non sarà l'unica in vendita.

La software house francese ha annunciato infatti l'arrivo di un secondo oggetto da collezione ispirato ad uno dei possibili NPC dello sparatutto in terza persona: Brian Johnson. Questa è la descrizione dell'oggetto presente sullo store online Ubisoft:

"Ubicollectibles è orgogliosa di presentare la nuova statuetta di Brian Johnson, ex cecchino del dipartimento di polizia di Baltimora, direttamente ispirata da Tom Clancy's The Division 2. Questa statuetta mostra l'agente in posa con un fucile di precisione TAC-50C, l'arma dei tiratori scelti, pronto a difendere una caotica Washington D.C."

Qui trovate invece le principali caratteristiche del prodotto:

Statua che vanta numerosi dettagli.

La statua raffigura Brian Johnson mentre impugna il fucile di precisione TAC-50C, l'arma dei tiratori scelti.

Questa statuetta può essere abbinata con la statuetta "Heather Ward" della Dark Zone Collector’s Edition.

Altezza: 25 centimetri

Realizzata in PVC

Il prezzo della statuetta è di 59,99€ sullo store Ubisoft e la sua data d'uscita è fissata per il prossimo marzo, probabilmente in concomitanza con l'arrivo del gioco, previsto per il 12 marzo 2019.

Vi ricordiamo che nelle ultime settimane è nata una polemica per via del deposito di Tom Clancy's The Division 2, il quale potrebbe essere espanso solo attraverso l'acquisto della Deluxe Edition. Il gioco vanterà anche una campagna più longeva rispetto al suo predecessore e tutti i contenuti aggiuntivi del primo anno saranno gratuiti per tutti gli utenti.