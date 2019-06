The Division 2: leak svela l'arrivo di una nuova fazione e delle modifiche alla mappa?

Stando alle informazioni raccolte dai colleghi di PCGamesN, un file audio nascosto tra le pieghe dell'ultima patch di The Division 2 che ha introdotto la nuova Specializzazione del Gunner rivelerebbe l'arrivo di una nuova fazione all'interno del gioco e di un importante cambiamento alla mappa di Washington.

Nel file in questione, una non meglio precisata voce narrante discute di una rapina in banca compiuta dalla banda di Graveltop: "La legge stava arrivando, ma la gang di Graveltop non avrebbe rinunciato a ciò che aveva rubato senza lottare. La rapina in banca aveva messo a repentaglio la legge e i rapporti tra i membri della banda".

Sembra inoltre che l'arrivo di questa fazione, o comunque di queste nuove missioni collegate alla banda di Graveltop, possa stravolgere ancora una volta la vita degli abitanti di Washington DC: "L'oro era buono come il loro - tutto quello che dovevano fare era tenere a bada la legge fino a quando i cavalli non li avrebbero ricondotti a casa". Nel criptico messaggio del narratore potrebbe celarsi l'annuncio di un nuovo World Tier dominato dai Graveltop e dalla necessità, per gli Agenti della Divisione, di rintracciare delle casse di bottino contaminate all'infuori dei confini delle Zone Nere. Il leak, secondo altri, potrebbe invece assumere i contorni di una semplice modalità a tempo a cui partecipare sia in singolo che in multiplayer, con obiettivi da portare a termine per acquisire elementi di equipaggiamento speciali.

Nell'attesa di ricevere una conferma o un'eventuale smentita da parte di Ubisoft Massive, vi ricordiamo che su queste pagine potete ammirare il video dell'E3 2019 che anticipa i prossimi contenuti post-lancio gratuiti dell'Anno 1 di The Division 2, come l'Episodio 3 e il Raid al Pentagono.