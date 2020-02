The Division 2: un leak svela la nuova espansione Warlords of New York!

Una serie di leak comparsi su Reddit e raccolti da varie testate internazionali confermano l'imminente arrivo del prossimo DLC di Tom Clancy's The Division 2, intitolato Warlords of New York e apparentemente in arrivo a marzo.

Al momento tutto quello che sappiamo è che la nuova espansione sarà ambientata a New York,, il reveal di Warlods of New York è previsto per oggi (martedì 11 febbraio) alle 20:00, ora italiana, insieme all'annuncio di Coney Island The Hunt, contenuto aggiuntivo per il quale è stato pubblicato un trailer nella giornata di ieri.

Secondo quanto riportato, Ubisoft si appresta a pubblicare anche una nuova edizione Ultimate di Tom Clancy's The Division 2 che includerà il gioco base, la nuova espansione, un boost livello 30, sblocco immediato di sei specializzazioni per l'End Game, otto missioni classificate, emote e skin esclusive e tre pacchetti di armi e oggetti cosmetici.

Per il momento in ogni caso si tratta di notizie non confermate ed i piani finali potrebbero essere diversi, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni a riguardo che non dovrebbero tardare ad arrivare. Cosa ne pensate di queste novità? Dopo un Anno 1 non troppo ricco, Massive sembra voler spingere sui contenuti per l'Anno 2 di The Division, con l'obiettivo di soddisfare pienamente la community.