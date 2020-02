The Division 2: live streaming programmata per domani in vista dell'Episodio 3

I ragazzi di Ubisoft Massive hanno invitato i giocatori alla prossima live streaming in programma domani per vedere in azione il prossimo episodio di The Division 2 intitolato "Coney Island: The Hunt", in arrivo alla fine del mese.

Il terzo episodio in programma per The Division 2 vedrà i giocatori impegnati nella zona di Brooklyn per localizzare e salvare uno scienziato che potrebbe avere in mano una cura per il virus. Ovviamente troveranno sulla loro strada i Black Tusk e i Cleaners ad ostacolare il cammino. Tuttavia il nuovo lanciafiamme potrebbe tornare utile in più di una situazione.

La live dovrebbe confermare alcune delle novità già trapelate, nonché la data di uscita dell'Episodio 3. Data lo strano metodo di comunicazione scelto da Massive, in molti si chiedono se il contenuto della live si fermerà al nuovo DLC o se andrà a svelare alcuni dei nuovi progetti in serbo per la serie.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la diretta andrà in onda sui canali Twitch, YouTube e Mixer di Ubisoft alle ore 20:00 italiane. Il trailer di Coney Island: The Hunt è già disponibile sulle pagine di Everyeye.