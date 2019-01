The Division 2 si mostra nel trailer della storia; svelata la data della Beta Privata

Come promesso, Ubisoft e Massive Entertainment hanno appena pubblicato un nuovo trailer di Tom Clancy's The Division 2 interamente incentrato sulla storia.

Il filmato ci offre un assaggio delle vicende che i giocatori potranno vivere nel gioco, ambientato sette mesi dopo il rilascio del virus letale che ha colpito la città di New York e il resto del mondo, decimando la popolazione. Quando il virus si è diffuso, è stata attivata come ultima linea difensiva la Divisione, un’unità dormiente di agenti civili. Da allora, gli agenti della Divisione hanno combattuto senza sosta per salvare ciò che restava della civiltà. A differenza del predecessore, The Division 2 sarà ambientato a Washington: la capitale americana è in serio pericolo e se dovesse cadere, anche l’intera nazione sarà spacciata.

Come specificato al termine del filmato, il lancio sarà preceduto da una Beta Privata che si svolgerà dal 7 all'11 febbraio, alla quale potranno partecipare tutti coloro che effettueranno il preordine. Volendo, coloro che non hanno ancora prenotato il gioco possono tentare la fortuna e sperare di essere selezionati da Ubisoft compilando il form disponibile a questo indirizzo.

Tom Clancy's The Division 2 verrà pubblicato il prossimo 15 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Su quest'ultima piattaforma, il titolo vedrà la luce esclusivamente su Uplay e sul neonato Epic Games Store.