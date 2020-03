The Division 2 e New York: un video confronta la città con la versione in-game

Con il secondo capitolo di Tom Clancy's The Division, il team di sviluppo Ubisoft ha portato i giocatori ad esplorare le dettagliate ambientazioni di Wahington DC.

Ora, con la pubblicazione dell'espansione Warlords of New York, anche la Grande Mela diventa protagonista dell'azione offerta da The Division 2. All'interno del contenuto aggiuntivo, infatti, l'alter ego digitale del videogiocatore dovrà seguire le tracce di Aaron Keener, pericoloso disertore della Divisione. Quest'ultimo, preso il controllo di New York ha infatti radunato attorno a sé un fedele gruppo di seguaci, con il cui supporto si appresta a scatenare una nuova epidemia nel Paese.



In particolare, l'espansione Warlords of new York rende disponibile all'esplorazione la zona di Lower Manhattan, suddivisa a sua volta in quattro aree. In occasione della pubblicazione di quest'ultima, l'utente attivo su YouTube come "ElAnalistaDeBits" ha pubblicato un interessante videoconfronto tra la città reale e la sua riproduzione digitale in The Division 2. Potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una buona visione!

In chiusura, vi ricordiamo che è Ubisoft ha recentemente confermato che The Division 2 e Warlords of New York arriveranno su Google Stadia, nel corso del mese di marzo. L'espansione è invece già disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.