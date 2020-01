The Division 2 non smette di evolversi: Ubisoft svela l'ambientazione dell'Episodio 3

Gli sviluppatori di Ubisoft Massive approfittano dell'ultimo video diario della serie "State of the Game" di The Division 2 per offrirci degli importanti aggiornamenti sull'Episodio 3, la prossima espansione gratuita del loro apprezzato sparatutto a mondo aperto.

In base alle informazioni snocciolate dalla sussidiaria svedese di Ubisoft, il nuovo atto del ricco programma di supporto post-lancio dell'Anno 1 di The Division 2 sarà disponibile nel corso del mese di febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Il contenuto aggiuntivo arricchirà ulteriormente l'endgame del titolo con l'ingresso dell'ambientazione di Coney Island, a New York: il ritorno nella Grande Mela dopo l'epopea vissuta da chi si è cimentato con le sfide del primo capitolo di questa serie ci coinvolgerà in una nuova sfida contro la fazione dei Ripulitori.

Parallelamente all'aggiunta di questa nuova area assisteremo all'introduzione di due missioni principali, di due assegnazioni classificate e di una specializzazione inedita. I possessori del Pass Anno 1 di The Division 2 potranno sbloccare la nuova Specializzazione, mentre per gli altri sarà richiesto il superamento delle sfide progettate da Ubisoft Massive. Sempre dagli sviluppatori svedesi apprendiamo infine che il secondo Raid del gioco, Foundry, non sarà disponibile a febbraio ma arriverà successivamente tramite un update gratuito.