The Division 2 è la nuova Offerta della Settimana su Xbox Store

Ubisoft e Microsoft hanno deciso di scontare Tom Clancy's The Division 2 Edizione Standard su Xbox Store: il gioco è ora in vendita a 10.49 euro anzichè 69.99 euro con un risparmio pari all'85% sul prezzo di listino, offerta valida per un periodo limitato.

"In Tom Clancy's The Division 2 è in gioco il destino del mondo libero. Guida una squadra di agenti scelti in una Washington post-epidemia per riportare l'ordine e impedire la caduta della città. The Division 2 è uno sparatutto online con elementi GDR basata sull'esplorazione e sulla crescita del giocatore."

L'offerta è valida solamente sull'Edizione Standard del gioco mentre le versioni Ultimate e Gold sono vendute a prezzo pieno, rispettivamente 119.99 e 99,99 euro. Non è chiaro se la medesima promozione verrà estesa anche a Steam, PlayStation Store e Uplay, con ogni probabilità si tratta di una offerta legata al lancio dei nuovi contenuti che saranno svelati questa sera alle 20:00 con una diretta.

A breve verranno diffusi nuovi dettagli su The Division 2 Episodio 3 Coney Island oltre alla nuova espansione Warlords of New York, novità che legate al taglio di prezzo temporaneo potrebbero riaccendere i riflettori sul gioco di Ubisoft Massive.