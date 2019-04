The Division 2: la nuova patch risolve i problemi con la co-op e stabilizza il frame-rate

Ubisoft Massive ha pubblicato una nuova patch per Tom Clancy's The Division 2, il cosiddetto looter-shooter che a due settimane dalla pubblicazione continua ad essere costanemente limato ed arricchito dal lavoro post-lancio del team di sviluppo.

Con questa nuova patch vengono corretti diversi problemi che potevano manifestarsi giocando in co-op con degli amici, alcuni legati allo scaling dei punti vita fra giocatori di diverso livello, altri ai punti esperienza guadagnati, altri ancora al livello di danni inflitti ai nemici.

Un'altra gradita novità è rappresentata dal fatto che il frame-rate dovrebbe risultare più stabile che in passato. Le prestazioni, quindi, non saranno più alte, ma semplicemente più solide grazie alla riduzione di bruschi frame drop. Importante sottolineare anche il risolvimento di un bug che causava la perdita dei propri accessori nel caso avessimo deciso di donare un'arma ad un nostro compagno.

Segnaliamo infine alcuni miglioramenti e correzioni per l'interfaccia utente, e la rettifica del funzionamento dello slider dell'HDR su Xbox One. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al changelog che potete consultare cliccando sul link riportato in chiusura di notizia.

The Division 2 è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Secondo alcune speculazioni degli utenti, il titolo ci riporterà a New York in una futura espansione incentrata sulla modalità Survival. Il 5 aprile il gioco accoglierà la prima ondata di contenuti aggiuntivi gratuiti.