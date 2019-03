The Division 2: nuovo filmato dimostrativo sull'Editor di Agenti

I canali social di Ubisoft solleticano la curiosità di chi si accinge a esplorare la Washington D.C. post-apocalittica di The Division 2 offrendoci un piccolo assaggio del sistema di customizzazione dei personaggi ingame che andrà a caratterizzare l'Editor di Agenti.

Il filmato dimostrativo confezionato dagli autori di Massive Entertainment, lo stesso che potete osservare in calce all'articolo, ci consente di sbirciare tra i diversi parametri che concorreranno a formare l'editor di cui ci serviremo per plasmare le fattezze del nostro intrepido alter-ego.

A dispetto di una oggettivamente scarsa varietà di oggetti e di abiti da cui attingere (una limitazione legata alla necessità di ampliare il guardaroba del proprio personaggio nel corso della storia e nel profondo endgame), il sistema escogitato dagli sviluppatori svedesi sarà comunque in grado di soddisfare le esigenze degli appassionati grazie a un modulo che comprenderà un ricco ventaglio di parametri per la modifica delle fattezze del volto, una delle mancanze più criticate dagli utenti che si sono cimentati con il primo capitolo di questa controversa saga TPS.

L'Editor di Agenti, di conseguenza, sarà il primo compito che dovremo portare a termine nella sconfinata dimensione sparatutto di Tom Clancy's The Division 2 a partire dal prossimo 15 marzo, giusto in tempo per il lancio del nuovo kolossal di Ubisoft su PC, PlayStation 4 e Xbox One.