The Division 2: il nuovo trailer dell'Episodio 3 ci porta a Coney Island

Agenti della Divisione, siete pronti a fare ritorno a New York? Il nuovo trailer confezionato da Ubisoft Massive ci offre una piccola anticipazione delle attività che ci terranno impegnati nel corso della prossima fase ingame di Tom Clancy's The Division 2 ambientata a Coney Island.

Il nuovo atto del supporto post-lancio gratuito dell'Anno 1 di The Division 2 avrà ufficialmente inizio a febbraio e, come anticipato, ci permetterà di esplorare l'ambientazione newyorkese di Coney Island: col ritorno nella Grande Mela assisteremo alla battaglia tra gli Agenti e i Ripulitori, la brutale fazione dotata di lanciafiamme che ha caratterizzato l'esperienza endgame e le fasi conclusive della storia maggiore del primo capitolo della saga open world di Ubisoft.

Il nostro ritorno a New York con l'Episodio 3 di The Division 2 sarà sugellato dall'introduzione di una nuova area esplorabile e di due missioni principali, oltreché di due assegnazioni classificate e di una Specializzazione inedita, sbloccabile con 7 giorni di accesso anticipato da parte dei possessori del Pass Anno 1: per tutti gli altri, l'utilizzo di questa nuova classe personaggio passerà per la consueta trafila di sfide progettate dagli autori di Massive Entertainment per arricchire l'esperienza di gioco di The Division 2.