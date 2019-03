The Division 2: il nuovo trailer ci presenta le feature esclusive su PC

Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer interamente dedicato alla versione PC dell'imminente Tom Clancy's The Division 2, nuovo capitolo della serie loot and shoot che andrà a fare diretta concorrenza ad Anthem> di Electronic Arts.

Tramite la collaborazione instaurata con AMD, la casa transalpina è stata in grado di arricchire l'edizione per Personal Computer di alcune feature grafiche e tecniche esclusive, che permetteranno al titolo di raggiungere frontiere fuori dalla portata delle versioni console. Tra le caratteristiche elencate nel corso del video che trovate in cima alla notizia, abbiamo effetti particellari realistici, ombre ad alta risoluzione, supporto alle CPU multi core, distruttibilità ambientale avanzata, riflessi calcolati in tempo reale, luce volumetrica, illuminazione globale dinamica, e supporto a DirectX 12 e freesync. Il tutto per dar vita all'edizione del titolo più moderna possibile dal punto di vista tecnologico.

Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Tom Clancy's The Division 2 sarà disponibile su PC, PlayStation 4, e Xbox One a partire dal 15 marzo. Sulle nostre pagine trovate le Guide per sbloccare le migliori abilità, accedere alla Zona Nera, e salire di Livello rapidamente. Per un ulteriore approfondimento sullo shooter MMO di Ubisoft vi rimandiamo alla nostra Anteprima di The Division 2, in attesa della recensione finale.