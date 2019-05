The Division 2: il nuovo update non aumenterà il punteggio equipaggiamento

Dalle pagine del sito ufficiale di Tom Clancy's The Division 2, gli autori di Ubisoft Massive ribadiscono la volontà di non servirsi del Title Update 3, il cui lancio è previsto nel corso del mese di maggio dopo il recente rinvio, per aumentare il punteggio equipaggiamento.

Contrariamente a quanto previsto in origine, quindi, il Gear Score degli oggetti acquisiti dagli Agenti di Washington D.C. nell'endgame di The Division 2 non verrà portato a 515. A voler dar retta agli autori della sussidiaria svedese di Ubisoft, la decisione di mantenere a 500 il livello massimo del punteggio equipaggiamento del titolo è stata presa per venire incontro alle esigenze e alle richieste della community.

Nel messaggio pubblicato sulle pagine del sito di The Division, infatti, i rappresentanti di Ubisoft Massive spiegano che "abbiamo sentito forte e chiaro il segnale della nostra community e non vogliamo invalidare la tua progressione. Il tuo equipaggiamento e le tue build sono importanti sia per te che per noi". Un aumento del Gear Score in concomitanza con la futura introduzione del Raid a 8 giocatori del Title Update 3 di maggio, infatti, avrebbe reso obsoleto l'equipaggiamento conquistato a fatica da chi, esplorando le Zone Nere di Washington DC, si sta preparando per questa attività.

Chi vorrà cimentarsi con le sfide del nuovo Raid di The Division 2, di conseguenza, non riceverà in cambio degli oggetti di livello superiore a 500 ma otterrà comunque del bottino "esclusivo", come innesti per le armi ed equipaggiamenti esotici. Sempre grazie alla nuova patch è poi previsto un miglioramento del PvP e del loot della Zona Nera.