The Division 2: il nuovo video diario è dedicato alla Washington D.C. post-pandemica

Gli autori di Massive Entertainment dedicano l'ultimo video diario di The Division 2 al faticoso percorso di sviluppo intrapreso per dare forma alla Washington D.C. post-pandemica che farà da sfondo alle nostre avventure, tanto in singleplayer quanto in multiplayer.

Accompagnato dalle parole della IP Researcher Cloe Hammoud e dal Lead Environmental Artsit Chad Chatterton, il nuovo video diario di sviluppo della sussidiaria svedese di Ubisoft illustra le tappe fondamentali del processo creativo compiuto per ricreare nel dettaglio le strade e i quartieri della capitale federale degli Stati Uniti.

Diversamente dalla New York post-apocalittica esplorata nel capitolo precedente, questa volta gli appassionati di sparatutto free roaming potranno esplorare un mondo di gioco decisamente più eterogeneo e variegato, con aree governative alternate a immensi parchi e questi ultimi attorniati da zone commerciali, quartieri residenziali e poli turistici dominati dai monumenti dei padri fondatori degli USA.

Vi lasciamo perciò al video di cui sopra e ricordiamo a chi ci segue che Tom Clancy's The Division 2 sarà disponibile a partire da domani, 15 marzo, su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nell'attesa del lancio del kolossal TPS di Ubisoft, e della nostra recensione, vi consigliamo di leggere il nostro articolo di approfondimento su Washington D.C. a cura di Alessandro Bruni.