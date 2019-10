The Division 2: il nuovo video presenta la Specializzazione e i contenuti dell'Episodio 2

Come da programma, gli autori di Ubisoft Massive lanciano l'Episodio 2 di The Division 2, descrivendolo come il più grande aggiornamento che sia mai stato pubblicato dal lancio del loro sparatutto post-apocalittico a mondo aperto.

Il sesto update maggiore del ricco supporto post-lancio di The Division 2 è disponibile da oggi, martedì 15 ottobre, su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con la consueta suddivisione dei contenuti tra chi è possesso del gioco base e chi, invece, ha deciso di dotarsi del Pass Anno 1 per sbloccare in anticipo l'accesso alla nuova Specializzazione del Tecnico e alle missioni aggiuntive. Sin da oggi, però, per tutti sarà possibile sperimentare i miglioramenti legati al nuovo sistema di gestione del loot e degli equipaggiamenti.

L'attività inedita dell'Episodio 2, Violazione del Pentagono, ci porta all'interno del complesso di ricerca sotterraneo del famoso complesso governativo statunitense per fermare i Black Tusk e il loro pericoloso piano di acquisizione del bioreattore sperimentale scampato alla distruzione successiva alla pandemia del Veleno Verde.

La nuova ambientazione dei laboratori DARPA darà perciò agli autori di Massive Entertainment il pretesto perfetto per lanciare la nuova Specializzazione, il Tecnico: tra gli elementi di equipaggiamento e i potenziamenti sbloccabili da questa nuova classe endgame di Agenti della Divisione, troviamo un devastante Lanciamissili a Canna Multipla e la variante Artificiere dell'Alveare, con la quale poter dare supporto ai propri compagni di squadra (e a se stessi) con il potenziamento temporaneo dei danni e/o del livello di Cura degli oggetti abilità schierabili.

La fase di accesso anticipato ai contenuti dell'Episodio 2 di The Division 2 si concluderà ufficialmente nel pomeriggio di martedì 22 ottobre.