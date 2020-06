The Division 2: il nuovo video svela il Raid di Operazione Cavallo d'Acciaio

Gli sviluppatori di Ubisoft Massive confezionano un trailer in cinematica per fissare la data di lancio di Operazione Cavallo d'Acciaio, la prossima fase ingame che attraverseremo nell'universo sparatutto di Tom Clancy's The Division 2 per cimentarci in sfide inedite, ivi compreso un nuovo Raid.

Il video di lancio di Operation Iron Horse ne fissa l'uscita per il 30 giugno su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Il nuovo, importante contenuto aggiuntivo dello sparatutto tattico di Ubisoft potrà essere scaricato in via del tutto gratuita dai possessori del gioco originario, senza cioè richiedere l'acquisto dell'espansione Warlords of New York.

In questo raid, gli Agenti della Divisione dovranno raggiungere una nuova fonderia riconvertita dai True Sons per produrre armi con cui riconquistare Washington D.C. dopo gli eventi narrati nella campagna principale e nelle precedenti fasi dei contenuti post-lancio di The Division 2. La sfida offerta da Operazione Cavallo d'Acciaio sarà particolarmente ostica, a giudicare dalle indicazioni offerte dagli autori di Massive Entertainment.

Al Raid potranno partecipare tutti i giocatori che hanno raggiunto il livello 40 giocando all'espansione Warlords of New York, mentre chi possiede il gioco base dovrà attendere fino al 7 luglio e, nel frattempo, premurarsi di portare il proprio Agente al livello 30. Il raid ricompenserà i giocatori con alcuni bottini esclusivi, come:

Fucile a doppia canna esotico Ravenous

Revolver esotico Regulus

Set di equipaggiamenti Foundry Bulwark

Set di equipaggiamenti Future Initiative

In calce alla notizia trovate il video di debutto del raid a otto giocatori Operazione Cavallo d'Acciaio di The Division 2.