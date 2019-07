The Division 2 è l'Offerta della Settimana sul PlayStation Store

Se stavate aspettando l'occasione giusta per mettere le mani sulla versione PlayStation 4 di Tom Clancy's The Division 2, sappiate che potrebbe essere finalmente arrivata. Lo sparatutto online targato Massive Entertainment è infatti il nuovo protagonista della Promo della Settimana sul PlayStation Store.

Per i prossimi giorni potrete quindi acquistare l'edizione standard del gioco a 34,99 euro, la Gold Edition a 49,99 euro e la Ultimate Edition a 59,99 euro. Nel caso non lo sapeste, l'unica reale differenza tra le varie edizioni del gioco consiste in alcuni contenuti estetici aggiuntivi e nella presenza del Season Pass, grazie al quale potrete accedere ai DLC con una settimana d'anticipo e affrontare delle taglie aggiuntive. Vi ricordiamo infatti che tutti i nuovi contenuti di The Division 2 saranno completamente gratuiti per tutti i possessori del gioco.

L'offerta in questione sarà valida sul PlayStation Store fino al prossimo giovedì 18 luglio 2019, quindi avete ancora un po' di tempo per decidere. Va inoltre precisato che se avete partecipato al periodo di prova gratuita lo scorso giugno, acquistando il gioco potrete riprendere il vostro salvataggio e proseguire con l'avventura.

Sapevate che, stando alle parole degli sviluppatori, ci sono ancora segreti non scoperti in The Division 2? Al momento è inoltre possibile riscattare gratuitamente un pacchetto Twitch Prime di The Division 2, grazie al quale otterrete una divisa da baseball.