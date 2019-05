The Division 2 offline martedì 14 maggio: arriva l'aggiornamento 3!

Ubisoft e Massive Entertainment hanno annunciato che nella giornata di martedì 14 maggio i server di Tom Clancy's The Division 2 andranno offline per dare l'opportunità al team di effettuare dei lavori di manutenzione.

Le operazioni cominceranno alle 09:30 e dureranno approssimativamente 3 ore. Durante la manutenzione verrà reso disponibile il Title Update 3, che peserà all'incirca 6,5 GB su tutte e tre le piattaforme. Se ne avete l'opportunità, vi consigliamo di lasciare i vostri dispositivi accesi per consentire l'installazione automatica dell'aggiornamento.

Le note complete della patch verranno pubblicate nel corso della giornata di domani, ma alcuni dettagli sono già noti. Verranno migliorati il PvP e il loot, e soprattutto verrà reso disponibile "Operazione Cuore della Notte", il primo raid per 8 giocatori del franchise. La sua pubblicazione, in realtà, era attesa per lo scorso 25 aprile, ma il team ha deciso di posticiparlo per avere più tempo per rifinire al meglio l'esperienza di gioco. È stato specificato, inoltre, che il Gear Score non verrà aumentato. The Division 2, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.